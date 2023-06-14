МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в среду утром в целом стабильна, пока рынки ждут публикации итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

По состоянию на 8.20 мск курс евро к доллару снижается до 1,0788 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0793 доллара, курс доллара к иене в то же время столь же символически опускается, до 140,13 иены со 140,22 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на скромные 0,04%, до 103,3 пункта.

Позднее в среду вечером Федрезерв опубликует итоги своего двухдневного заседания. И спокойная картина на валютном рынке может объясняться тем, что, в частности, по данным CME Group, почти 90% аналитиков ждут сохранения учетной ставки в США на текущем уровне 5-5,25% годовых.

Также инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое запланировано на этот четверг. Ожидается, что регулятор может повысить свою ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта с текущей отметки в 3,75% годовых.