МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В среду юань стабилизировался около минимума за шесть месяцев против доллара США. Инвесторы ждут решения ФРС по процентным ставкам и оценивают вероятность дальнейшего стимулирования слабеющей экономики Китая. Курс доллара к основным мировым валютам сохраняет стабильность

Юань находится под давлением уже несколько недель, так как данные указывают на ослабление импульса восстановления китайской экономики и далеко не дотягивают до ожиданий рынка.

Во вторник Народный банк Китая понизил ставку по семидневным обратным репо на десять базисных пунктов, и рынки ожидают, что в четверг будут понижены ставки по другим программам финансирования, и пара доллар/юань поднялась до полугодового максимума 7,1680.

В среду на континентальном рынке она открылась на 7,1636, а на момент написания статьи торговалась по 7,1648. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,1734. Перед началом сессии среды центральный банк установил срединный курс 7,1566 против 7,1498 на предыдущей сессии.

В четверг Народный банк Китая выделит 200 млрд юаней по программе среднесрочного кредитования (MLF), и, по мнению большинства аналитиков, может понизить стоимость обслуживания таких займов.

Также ожидается, что на следующей неделе центральный банк понизит ключевую ставку (LPR). Экономисты ждут снижения среднесрочной процентной ставки ЦБ Китая

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Пекин рассматривает расширение стимулирования рынка недвижимости и внутреннего спроса.

"Юань завис в узком диапазоне, в то время как инвесторы ожидают от властей дополнительных мер, а понижение процентных ставок вселяет надежду на усиление бюджетного стимулирования", — сказал аналитик Societe Generale Ки Ён Сон.

Вышедшие в среду данные по кредитованию за май не оправдали прогнозов, что стало еще одним сигналом о том, что экономике нужна помощь.

Во вторник, после выхода данных, указавших на замедление инфляции в США, доллар США снизился против большинства других основных валют, но снижение ограничивали ожидания решения ФРС.

На момент написания статьи индекс доллара опустился до 103,27 от уровня закрытия предыдущей сессии 103,338.