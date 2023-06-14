МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Рубль продолжает заметно слабеть к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине среды, следует из данных Московской биржи. Юань займет до половины объема валютных сбережений россиян, считают в ВТБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск растет на 51 копейку, до 84,81 рубля, юаня — на 8 копеек, до 11,82 рубля, евро дорожает на 54 копейки, до 91,48 рубля.

"Рубль сегодня утром на Мосбирже продолжает снижение и теряет чуть менее 1% к доллару, евро и китайскому юаню… Российская валюта обновила очередной минимум с апреля прошлого года против доллара и находится на самых низких значениях с апреля текущего года против евро и юаня", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что текущая динамика на валютном рынке отчасти связана с реализацией отложенного из-за праздников спроса со стороны импортеров в условиях ограниченности предложения американской валюты со стороны экспортеров. Другой причиной роста курсов иностранных валют Локтюхов считает повышенную активность частных инвесторов, которые отыгрывают возросшую волатильность на нефтяном рынке.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает сейчас на 0,66%, до 74,78 доллара за баррель.

Тем не менее, эксперт полагает, что курс доллара на данный момент фундаментально выглядит уже достаточно высоким и в отсутствие негативных новостей навряд ли продолжит свой рост. "Рассчитываем на позитивные новости с ПМЭФ и ослабление импульса к росту американской валюты… актуальным диапазоном на ближайшие дни видим диапазон 82-85 рублей", — заключил Локтюхов.