МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту против основных торгуемых валют на Московской бирже после утреннего снижения: американская валюта дешевеет до 84 рублей, китайская — до 11,7 рубля, европейская ушла под отметку в 91 рубль, следует из данных Московской биржи. В ЦБ прокомментировали идею допуска подростков к торговле на бирже

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.14 мск снижается на 30 копеек, до 84 рублей, юаня – на 3 копейки, до 11,70 рубля, евро — на 19 копеек, до 90,75 рубля.

Ранее в среду курс доллара максимально поднимался до 85,03 рубля, впервые с 4 апреля прошлого года, юань – до 11,85 рубля, евро – до 91,73 рубля (впервые с 25 апреля текущего года).

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожает на 1,32%, до 75,27 доллара за баррель.