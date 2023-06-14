МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам снижается в среду днем в преддверии итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля на Мосбирже перешел к росту

По состоянию на 13.28 мск курс евро к доллару растет до 1,0806 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0793 доллара, курс доллара к иене опускается до 139,97 иены со 140,22 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,19%, до 103,14 пункта.

Позднее в среду ФРС опубликует решение по монетарной политике и экономические прогнозы. По данным CME Group, 94,2% аналитиков ожидают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых, а 5,8% прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов.

Кроме того, трейдеры ждут итогов заседания и европейского регулятора. Решение по учетной ставке и экономические прогнозы Европейский центробанк опубликует в четверг.