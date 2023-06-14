С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Сбербанк считает возможным несколько ослабить ограничения для компаний на вывоз наличной валюты из РФ в рамках внешнеторговых операций, в стране ее накоплено достаточно, заявил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в рамках ПМЭФ. Сбербанк запустил счета в индийских рупиях для физлиц

"Введенные валютные ограничения позволили накопить комфортный уровень наличной ликвидности в стране. Считаем возможным несколько ослабить ограничения на вывоз наличности юридическими лицами", — прокомментировал Попов вопрос о внешнеторговых операциях.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, который запретил со 2 марта вывоз из страны иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом наличную валюту свыше этой суммы разрешено вывозить за рубеж госкорпорации ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно направить в Банк России уведомление о планируемой операции.

Российские компании пока не активно пользуются предоставленной возможностью расчетов наличными по внешнеторговым сделкам: лишь 0,26% расчетов с нерезидентами в текущем году идет в наличных, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Российским компаниям и индивидуальным предпринимателям в прошлом году разрешили рассчитываться по внешнеторговым сделкам с нерезидентами наличной валютой и рублями.

"Доля таких операций очень невелика. За 5 месяцев текущего года доля расчетов с нерезидентами в наличной денежной форме составила 0,26% от общего объема расчетов через "Сбер" с нерезидентами", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.