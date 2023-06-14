С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок юаневой ликвидности волатилен: периоды избытка китайской валюты часто сменяются ее дефицитом, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах ПМЭФ. Сбербанк нарастил кредитный портфель в юанях

"Надо отметить, что российский межбанковский рынок юаней характеризуется волатильностью. Периоды избытка ликвидности часто сменяются периодами дефицита", — прокомментировал он вопрос, сталкивается ли Сбербанк с дефицитом юаней на рынке.

Попов подчеркнул, что Сбербанк обладает диверсифицированной структурой пассивов в юанях и является активным участником межбанковского рынка депозитов.

Ранее ЦБ говорил, что на российском рынке могут быть периоды дефицита юаневой ликвидности. Для сглаживания такой волатильности регулятор в январе текущего года запустил валютный своп постоянного действия по продаже юаней за рубли сроком на 1 день. Ежедневный лимит такого инструмента составляет 10 миллиардов юаней.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.