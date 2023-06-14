МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Доля "нетоксичных" валют в валютных вкладах россиян по состоянию на начало мая выросла до 12,7% с 0,5% годом ранее, подсчитал для РИА Новости на основе данных Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Сбербанк нарастил кредитный портфель в юанях

"На 1 мая доля "нетоксичных" валют в валютных вкладах населения составила 12,7%, тогда как за год до этого составляла всего 0,5%. Соответственно, доля "токсичных" валют составила на 1 мая 87,3%. На 1 мая валютные средства населения в российских кредитных организациях составили 50,6 миллиарда долларов, а вклады в "нетоксичных" валютах достигли 6,5 миллиарда долларов", — указал аналитик.

Как пояснил Осадчий, вклады в "нетоксичных" валютах – это преимущественно вклады в юанях. В то же время вклады в индийских рупиях или дирхамах ОАЭ, по словам эксперта, пока малораспространенная в российских банках экзотика.

В условиях ужесточения санкций происходит естественный процесс юанизации, дедолларизации и деевроизации валютных вкладов, заключил эксперт.