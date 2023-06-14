МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российская валюта в среду днем пытается восстанавливаться после ощутимого падения и обновления минимума более чем за год против доллара, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Юань займет до половины объема валютных сбережений россиян, считают в ВТБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.17 мск снижался на 26 копеек, до 84,04 рубля, евро прибавлял 17 копеек, до 91,10 рубля, юаня – терял 2 копейки, до 11,72 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 120,3 миллиарда рублей против 30,1 миллиарда по евро и 81,1 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,2%, юань – на 0,1%, евро прибавлял 0,2%.

Доллар в среду максимально повышался до 85,03 рубля (максимум с апреля 2022 года), евро — до 91,73 рубля (максимум с 25 апреля), юаня- до 11,85 рубля (максимум тоже с 25 апреля).

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ

Курс российской валюты в среду днем пытается повышаться, отыгрывая ощутимое падение предыдущих дней, обусловившее, в частности, выход курса доллара на новые более чем годовые максимумы – выше 85 рублей.

"Российский рубль пробует скорректироваться вверх против наиболее торгуемых иностранных валют", — комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Российские банки установят комиссии за работу с валютой

При этом сохранение поступательного роста нефтяных цен вряд ли способствует коррекции рубля вверх, так как стоимость нефти по-прежнему находится на относительно низких уровнях, что сохраняет недостаточный объем экспортной выручки и поступлений инвалюты на внутренний рынок, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.17 мск росла на 1,2% до 75,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,4% до 102,9 пункта, что сигнализирует о аппетите к риску на глобальных площадках.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочном плане ожидается сохранение повышенной волатильности рубля, но предстоящие налоговые и дивидендные выплаты позволят вернуть курс ближе к 80 рублям за доллар к концу июня-началу июля, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Очередной пик налоговых платежей приходится на понедельник и среду последней недели июня. Однако, учитывая подорожавшую по отношению к рублю валюту, многие компании-экспортеры могут заранее довольно агрессивно продавать выручку, опасаясь, что это сделают другие и валютный курс станет менее выгодным ближе к моменту уплаты фискальных взносов", — добавляет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Одним из главных факторов давления на рубль в последнее время — дисбаланс на валютном рынке, считает Павел Паевский из "РСХБ Управление Активами".

"Последние полгода импорт в РФ демонстрировал уверенное восстановление и, вероятно, достиг докризисных уровней. В свою очередь, экспортеры продают валютную выручку в меньших объемах в сравнении с прошлым годом (если сравнивать среднемесячный объем). Таким образом, сформирован дисбаланс на валютном рынке в сторону спроса на иностранную валюту. Впрочем, курс около 85 рублей за доллар локально перегрет, и в краткосрочной перспективе можем увидеть его коррекционное движение до 80-81 рубля", — поясняет он.