МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Доллар ослабил темпы снижения к мировым валютам после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и прогноза о повышении ставки в текущем году, следует из данных торгов. Фондовые индексы США колеблются после решения ФРС по ставке

По состоянию на 21.56 мск курс евро к доллару рос до 1,084 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0793 доллара, курс доллара к иене снижался до 139,62 иены с уровня предыдущего значения в 140,22 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 103,01 пункта.

До публикации итогов заседания ФРС курс евро к доллару рос до 1,0856 доллара, курс доллара к иене опускался до 139,42 иены, а индекс снижался на 0,6%, до 102,73.

ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых после цикла из десяти повышений ставки подряд. При этом регулятор допустил, что ставка может быть повышена до конца года. Следующее заседание Федрезерва пройдет 25-26 июля.