МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром растет к другим основным мировым валютам, пока рынки оценивали решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Аналитик назвал условие, которое повернет вспять обвал рубля

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару снижается до 1,0809 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0847 доллара, курс доллара к иене растёт до 141,36 иены со 141,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,4%, до 103,36 пункта.

ФРС по итогу заседания в среду ожидаемо сохранила учётную ставку на уровне 5-5,25% годовых после цикла из повышений на десяти заседаниях подряд. При этом регулятор допустил, что ставка может быть снова повышена до конца года. Следующее заседание Федрезерва пройдет 25-26 июля.

Также инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет позже в четверг. Ожидается, что регулятор может повысить свою ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта с текущей отметки в 3,75% годовых.