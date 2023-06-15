МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром растет к другим основным мировым валютам, пока рынки оценивали решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару снижается до 1,0809 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0847 доллара, курс доллара к иене растёт до 141,36 иены со 141,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,4%, до 103,36 пункта.
ФРС по итогу заседания в среду ожидаемо сохранила учётную ставку на уровне 5-5,25% годовых после цикла из повышений на десяти заседаниях подряд. При этом регулятор допустил, что ставка может быть снова повышена до конца года. Следующее заседание Федрезерва пройдет 25-26 июля.
Также инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет позже в четверг. Ожидается, что регулятор может повысить свою ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта с текущей отметки в 3,75% годовых.
https://1prime.ru/Forex/20230615/840831626.html
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