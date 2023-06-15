МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В четверг юань торгуется против доллара США на минимальном за шесть месяцев уровне, находясь под давлением понижения процентной ставки центрального банка и ожиданий дальнейшего смягчения его политики на фоне ослабления импульса восстановления китайской экономики. Аналитик назвал условие, которое повернет вспять обвал рубля

В среду Народный банк Китая, как и ожидалось, впервые за десять месяцев понизил ставку по программе среднесрочного кредитования.

Перед открытием рынка центральный банк установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1489 против 7,1566 в среду. На континентальном рынке пара открылась на 7,1754, а на момент написания статьи торговалась по 7,1754.

Понижение ставки в среду стало сигналом о вероятности того, что на следующей неделе и позднее банк будет ужесточать условия более долгосрочного кредитования фоне ослабления спроса и ухудшения настроений инвесторов.

"На фоне текущего понижения ставок различных инструментов Народного банка Китая и разочаровывающих данных мы почти не наблюдаем пространства для устойчивого роста оффшорного юаня в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — говорят аналитики UBS.

По словам их коллег из Maybank, слабость экономики и вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики могут обусловить дальнейшее снижение юаня против доллара.

На момент написания статьи индекс доллара вырос до 103,271 от уровня закрытия среды 102,948. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,184.