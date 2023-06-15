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2023-06-15T11:24:14+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230615/840833991.html
ЦБ не готов ослаблять ограничения по вывозу валюты, заявила Набиуллина
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. ЦБ РФ УЖЕ ДОСТАТОЧНО ОСЛАБИЛ ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, НЕ ГОТОВ ОСЛАБЛЯТЬ МЕРЫ ПО ВЫВОЗУ НАЛИЧНОСТИ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.06.2023
валюта, рынки, финансы, бизнес, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ УЖЕ ДОСТАТОЧНО ОСЛАБИЛ ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, НЕ ГОТОВ ОСЛАБЛЯТЬ МЕРЫ ПО ВЫВОЗУ НАЛИЧНОСТИ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
Новость дополняется