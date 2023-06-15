Рубль умеренно слабеет в четверг днем к основным торгуемым на Мосбирже валютам
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Рубль немного слабеет к основным торгуемым валютам в первой половине сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.15 мск растет на 16 копеек, до 84,32 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,78 рубля; евро дорожает на 5 копеек, до 91,40 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent при этом дорожает на 0,83%, до 73,8 доллара за баррель.
На текущих торгах курс доллара будет тяготеть к верхней границе диапазона 84-85 рублей, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Но для продолжения ослабления рубля значимых оснований он не видит, предполагая, что курс доллара удержится в диапазоне 82-85 рублей за счёт увеличения предложения иностранной валюты со стороны реального сектора экономики и приближения налогового периода.
"Накануне российская валюта опустилась до очередного минимума с апреля прошлого года против доллара и минимумов с апреля текущего года против евро и юаня", — в свою очередь напоминает Елена Кожухова из "Велес капитала".
Пока же, судя по складывающейся картине, ей не удаётся скорректироваться после вчерашнего падения курса. Хотя она давала "сигналы в пользу возможного разворота краткосрочного тренда", также отмечает Кожухова.
https://1prime.ru/Forex/20230615/840834225.html