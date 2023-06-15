МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Рубль немного слабеет к основным торгуемым валютам в первой половине сессии четверга, следует из данных Московской биржи. ЦБ не готов ослаблять ограничения по вывозу валюты, заявила Набиуллина

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.15 мск растет на 16 копеек, до 84,32 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,78 рубля; евро дорожает на 5 копеек, до 91,40 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent при этом дорожает на 0,83%, до 73,8 доллара за баррель.

На текущих торгах курс доллара будет тяготеть к верхней границе диапазона 84-85 рублей, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Но для продолжения ослабления рубля значимых оснований он не видит, предполагая, что курс доллара удержится в диапазоне 82-85 рублей за счёт увеличения предложения иностранной валюты со стороны реального сектора экономики и приближения налогового периода.

"Накануне российская валюта опустилась до очередного минимума с апреля прошлого года против доллара и минимумов с апреля текущего года против евро и юаня", — в свою очередь напоминает Елена Кожухова из "Велес капитала".

Пока же, судя по складывающейся картине, ей не удаётся скорректироваться после вчерашнего падения курса. Хотя она давала "сигналы в пользу возможного разворота краткосрочного тренда", также отмечает Кожухова.