С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Единая валюта БРИКС — отдаленная перспектива, обсуждается вопрос о расчетных средствах для взаимодействия друг с другом, заявил на полях ПМЭФ замглавы МИД России Александр Панкин. БРИКСом по голове: что приготовили Россия и Китай для Запада

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению, МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

"Наверное, это, если и перспектива, то очень отдаленная, со многими препятствиями", — сказал Панкин журналистам.

По словам дипломата, единая валюта БРИКС – "пять Р" — интересная идея, но для ее реализации Центробанки пяти стран БРИКС должны привести в соответствие валюты, создать структуру по аналогии с Европейским центральным банком.

Он отметил, что единая валюта – это сложный вопрос, расчетная валюта же – "как условный переводной рубль, экю, типа СДР" – это возможно, вопрос обсуждается для удобства взаимодействия друг с другом, но без покушения на национальный суверенитет по эмиссии собственных денег.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.