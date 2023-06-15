МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в преддверии итогов заседания Европейского центробанка, который может повысить учетную ставку, свидетельствуют данные торгов. В МИД оценили возможность введения единой валюты БРИКС

По состоянию на 12.42 мск курс евро к доллару растет до 1,0844 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0833 доллара, курс доллара к иене растёт до 141,05 иены со 140,09 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,1%, до 103,05 пункта.

Инвесторы сосредоточены на предстоящих итогах июньского заседания ЕЦБ. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4% годовых.

Повышение учетной ставки положительно для национальной валюты.

А в пятницу ожидается публикация статданных по потребительским ценам в ервозоне. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам мая, по окончательной оценке, замедлилась до 6,1% с 7% месяцем ранее.