МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг после утреннего легкого снижения днем перешла к повышению и развивает коррекционный рост, обозначившийся на торгах в среду, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Россия заинтересована в финансовой кооперации с Венесуэлой

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск снижался на 50 копеек, до 83,67 рубля, евро – на 47 копеек, до 90,88 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,69 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 94,3 миллиарда рублей против 39,8 миллиарда по евро и 100,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,6%, юань – на 0,5%, евро – на 0,4%.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ

Курс российской валюты в четверг днем повышается, корректируя ощутимое падение предыдущих дней.

"Курс доллара разворачивается в сторону коррекционного снижения после того, как коснулся в среду отметки 85,03 рубля. Это совсем рядом с сильным уровнем сопротивления. Доллар около него выглядел очень перекупленным и нуждался в откате вниз. Судя по рыночным объемам, пик отката пришелся на среду, далее не исключена коррекция вниз на 25-35% от величины последней волны роста", — комментирует Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

Внешний фон неоднозначен. Стоимость нефти к 16.00 мск росла на 1,3% до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом не менялся, находясь около 102,9 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Ближайшие дни переполнены важными для валют событиями, поэтому прогнозы давать проблематично, отмечает Джиоев из УК "Альфа-Капитал". "Есть вероятность, что доллар снизится до 83,5 рубля, евро — до 90,5 рубля. На следующей неделе в России стартует очередной налоговый период, в рамках которого рубль может рассчитывать на поддержку", — добавляет он.

В конце месяца поддержку рублю окажет налоговой период, также рассчитывает считает Иван Капустянский из УК "Первая". По традиции, экспортеры будут реализовывать часть валютной выручки на валютном рынке для увеличения своей рублевой ликвидности, поясняет он.