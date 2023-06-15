Греф дал три совета, как в России построить бренды мирового уровня
Глава Сбера Греф дал три совета, как в России создать готовые к конкуренции на мировом рынке бренды
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Внедрение в компании системного образования, бренд-ориентированной корпоративной культуры и инвестиционного подхода к управлению поможет построить в России бренды, способные конкурировать на мировом уровне, рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
"Для того, чтобы выращивать национальные бренды, из которых можно потом вырастить бренды для "Сделано в России", есть три вещи, которые нужно поставить как базовые задачи", — сказал Греф, выступая на сессии ПМЭФ "Отечественные бренды: новые возможности для роста".
Так, согласно его презентации, такими задачами являются разработка и внедрение новых стандартов обучения по бренд-менеджменту, внедрение бренд-ориентированной корпоративной культуры и переход к инвестиционному подходу в управлении брендом.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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