С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Внедрение в компании системного образования, бренд-ориентированной корпоративной культуры и инвестиционного подхода к управлению поможет построить в России бренды, способные конкурировать на мировом уровне, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Глава "Газпром нефти" оценил давление Запада на нефтяную отрасль

"Для того, чтобы выращивать национальные бренды, из которых можно потом вырастить бренды для "Сделано в России", есть три вещи, которые нужно поставить как базовые задачи", — сказал Греф, выступая на сессии ПМЭФ "Отечественные бренды: новые возможности для роста".

Так, согласно его презентации, такими задачами являются разработка и внедрение новых стандартов обучения по бренд-менеджменту, внедрение бренд-ориентированной корпоративной культуры и переход к инвестиционному подходу в управлении брендом.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.