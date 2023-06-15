МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг развивала коррекционный рост, обозначившийся на торгах в среду, и выросла против доллара второй день подряд, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций в четверг вырос

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 42 копейки, до 83,75 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,73 рубля, евро поднялся на 24 копейки, до 91,59 рубля.

Объем торгов юанями за день составил 111 миллиардов рублей против 46,4 миллиарда по евро и 117,5 миллиарда по доллару.

Доллар снизился на 0,5% к рублю, юань — на 0,1%, евро поднялся на 0,3%.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ

Курс российской валюты в четверг продолжил корректировать ощутимое падение предыдущих дней, опираясь на налоговый фактор.

"Основной объем продаж валюты наблюдался в середине торговой сессии четверга, не исключено, что к этому процессу подключились экспортеры, воспользовавшись достаточно привлекательным курсом для частичной конвертации валютной выручки в преддверии налогового периода июня", — комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Внешний позитив поддерживал курс рубля. Стоимость нефти к 21.23 мск росла на 3,3%, до 75,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,8%, до 102,2 пункта, что сигнализирует о аппетите к риску на глобальных площадках.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку российской валюте продолжит оказывать то, что некоторые экспортеры будут заблаговременно, пока есть возможность, использовать выгодный курс, конвертируя валюту в рубли для прохождения налогового периода в конце месяца, также считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, в пятницу курс доллара может двигаться в диапазоне 82-84 рубля", — добавляет он.

Согласно обновленным данным Банка России, совокупный объем средств клиентов банков в иностранной валюте продолжил сокращаться, отмечает Кравченко из компании "Велес капитал", рассуждая о спросе на валюту как факторе курсообразования рубля.

"В апреле объем сократился на 2,1% — до 180 миллиардов долларов. Данная величина стала минимальной с декабря 2010 года. Сокращение средств в валюте касается как корпоративных клиентов, так и физических лиц. Объем валютных обязательств перед клиентами ежемесячно снижается с июня прошлого года и сократился за этот период уже почти в полтора раза. Для сравнения, объем рублевых средств клиентов увеличился за соответствующий период почти на 20%", — добавляет он.