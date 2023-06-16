МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов слегка снижается — в частности, курс американской валюты к текущему моменту повышается до 83,94 рубля, китайской – до 11,74 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик назвал условие, которое повернет вспять обвал рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 19 копеек, до 83,94 рубля, евро – на 14 копеек, до 91,73 рубля, юаня – на 2 копейки, до 11,74 рубля.