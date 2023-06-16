МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов слегка снижается — в частности, курс американской валюты к текущему моменту повышается до 83,94 рубля, китайской – до 11,74 рубля, следует из данных Московской биржи. 

Монеты номиналом один рубль.

Аналитик назвал условие, которое повернет вспять обвал рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 19 копеек, до 83,94 рубля, евро – на 14 копеек, до 91,73 рубля, юаня – на 2 копейки, до 11,74 рубля.