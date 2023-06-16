МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Иена ослабла в пятницу, после того как Банк Японии оставил в силе крайне низкие процентные ставки и спрогнозировал замедление инфляции в этом году, подтвердив приверженность мягкому курсу денежно-кредитной политики, тогда как другие ведущие центральные банки продолжают ее ужесточение. Аналитик назвал условие, которое повернет вспять обвал рубля

Как и ожидалось, Банк Японии оставил краткосрочную процентную ставку на уровне —0,1%, а целевую доходность 10-летних гособлигаций на нулевом уровне.

После объявления решения иена снизилась против других основных валют, но потом частично восстановилась, а трейдеры ждут запланированной на пятницу пресс-конференции управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды.

Пара евро/японская иена немного снизилась и торговалась по 153,65, ранее в пятницу достигнув 15-летнего максимума 153,925.

Пара доллар США/иена торговалась с ростом на 0,1%, по 140,42.

"Решение (Банка Японии) не было неожиданным, но некоторые участники рынка… ожидали коррекции порядка управления кривой доходности (YCC), поэтому инвесторы отреагировали повышением курсов акций и понижением иены", — сказал главный валютный аналитик SMBC Хирофуми Судзуки.

"Теперь важно, будет ли система YCC скорректирована с учетом повышения прогноза инфляции на заседании центрального банка в июле", — добавил он.

Евро нацелен показать лучший с ноября результат по итогам недели. В четверг Европейский центральный банк повысил стоимость заимствований до 22-летнего максимума, а также просигнализировал о намерении продолжить повышение процентных ставок.

В результате этого и на фоне выхода слабых экономических данных доллар США снизился против других основных валют, так как трейдеры понизили оценку пикового уровня ключевой ставки ФРС.

Пара евро/доллар США торговалась вблизи одномесячного максимума 1,0937. В четверг, после объявления решения ЕЦБ и его сигналов о склонности к жесткой политике, она подскочила более чем на 1%. Фондовые индексы Европы снизились после решения ЕЦБ

Президент ЕЦБ Кристин Лагард сказала на пресс-конференции по итогам заседания, что вероятность еще одного повышения ставок в июле высока, и что банку предстоит еще поработать, чтобы одолеть высокую инфляцию.

"Самым большим сюрпризом стало повышение прогнозов инфляции на 2024 год и особенно на 2025 год", — отмечают экономисты Deutsche Bank в аналитической записке.

"Наш базовый прогноз предполагает, что в июле ставка будет повышена последний раз, на 25 базисных пунктов, до конечного уровня 3,75%, — говорится в записке. — Очевидно, баланс рисков для этого прогноза смещен в повышательную сторону".

Пара британский фунт/доллар США в начале торгов в Азии поднималась до максимального более чем за год уровня 1,2794, а на момент написания статьи торговалась по 1,2776. Трейдеры ожидают, что Банк Англии на следующей неделе повысит процентные ставки 13-й раз подряд.

В среду ФРС сделала паузу в цикле ужесточения политики после того как повышала ставки на десяти заседаниях подряд. При этом центральный банк просигнализировал, что до конца года ключевую ставку, возможно, придется поднять еще на половину процентного пункта.

Между тем вышедшие в четверг экономические данные заставили рынки усомниться в реалистичности этих прогнозов. Данные указали на ослабление экономической активности и инфляционного давления в США.

Рост промышленного производства в США в мае почти остановился, так как повышение процентных ставок оказывает давление на производственный сектор. Цены на импорт в США в мае снизились.

Кроме того, отчет Министерства труда показал, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе не изменилось, составив 262 000. Опрошенные Reuters экономисты полагали, что число заявок сократилось до 249 000.

Вместе с тем розничные продажи в США в мае неожиданно выросли. Потребители повысили расходы на ряд товаров, включая транспортные средства и строительные материалы.

Индекс доллара снизился после выхода данных в четверг, достигнув одномесячного минимума 102,08. На момент написания статьи индекс находился на отметке 102,22.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,17%, по 0,6871, недалеко от достигнутого в четверг максимума почти за четыре месяца 0,6893.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,05, по 0,6232.