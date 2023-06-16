МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром растет к другим основным валютам, таким как евро и иена, пока рынки оценивают итоги ряда заседаний мировых ЦБ, свидетельствуют данные торгов. Рублю не повезло: что его ждет до конца лета

По состоянию на 8.34 мск курс евро к доллару снижается до 1,0941 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0945 доллара, курс доллара к иене растёт до 140,70 иены со 140,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,13%, до 102,25 пункта.

ФРС по итогу заседания в среду ожидаемо сохранила учётную ставку на уровне 5-5,25% годовых после цикла из повышений на десяти заседаниях подряд. При этом регулятор допустил, что ставка может быть снова повышена до конца года. Следующее заседание Федрезерва пройдет 25-26 июля.

Затем, в четверг, ЕЦБ ожидаемо повысил учётную ставку до 4% с 3,75% годовых, а на пресс-конференции глава центробанка Кристин Лагард допустила новое повышение ставки в июле.

Наконец, ранее в пятницу японский регулятор по итогам очередного заседания вновь сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, и программы выкупа активов.