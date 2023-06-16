МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. В пятницу юань ослаб против доллара США, но оставался выше шестимесячного минимума. Инвесторов интересует, какие меры власти Китая примут для поддержки теряющей импульс экономики. Иена опустилась после решения Банка Японии по ставке

Юань торговался в узком диапазоне на фоне усиления ожиданий бюджетного стимулирования потребительского спроса и инвестиций. Вышедшие ранее данные по промышленному производству и розничным продажам за май не оправдали прогнозов экономистов.

Эти данные подтвердили мнение, согласно которому восстановление экономики Китая после пандемии замедляется и усилили ожидания бюджетного стимулирования. Ранее на этой неделе центральный банк понизил ставку по программам среднесрочного и краткосрочного кредитования.

В четверг агентство Reuters сообщило, что правительство Китая рассматривает предложения экономистов по бюджетному стимулированию.

"Мы ожидаем, что Китай усилит государственную поддержку, чтобы обеспечить продолжение восстановления", — говорят аналитики Standard Chartered. По их мнению, власти еще больше смягчат условия работы рынка жилья и поддержат рост инвестиций в инфраструктурные проекты.

На континентальном рынке пара открылась на 7,1280, а на момент написания статьи торговалась по 7,1364. Перед открытием рынка центральный банк установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1289 против 7,1489 в четверг.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,139.

Индекс доллара поднялся до 102,232 от уровня закрытия четверга 102,115.

Отклонение траектории политики Народного банка Китая от направлений политики других ключевых центральных банков оказывает давление на юань. По мнению аналитиков DBS, "мера терпения его дальнейшего ослабления от текущих уровней, возможно, приближается к пределу".