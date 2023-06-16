С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. России не нужно искать лазейки для оплаты долларами, необходимо создать альтернативу существующей системе и в конечном итоге сломать ее, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на ПМЭФ. Россия и Алжир договорились поощрять переход на нацвалюты

"Нам тоже иранцы говорят, что вы мучаетесь, мы вас научим, как платить долларами. Я говорю: ни в коем случае, потому мы не лазейки ищем в нынешней системе, мы хотим создать альтернативу и в конечном итоге сломать ее на самом деле. Вот наша задача", — сказал банкир.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.