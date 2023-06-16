Костин: Россия не должна искать лазейки для оплаты долларом, надо сломать нынешнюю систему
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. России не нужно искать лазейки для оплаты долларами, необходимо создать альтернативу существующей системе и в конечном итоге сломать ее, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на ПМЭФ.
"Нам тоже иранцы говорят, что вы мучаетесь, мы вас научим, как платить долларами. Я говорю: ни в коем случае, потому мы не лазейки ищем в нынешней системе, мы хотим создать альтернативу и в конечном итоге сломать ее на самом деле. Вот наша задача", — сказал банкир.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/Forex/20230616/840849361.html
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