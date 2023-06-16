МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс евро стабилен к доллару после выхода статданных по потребительским ценам в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Рубль вышел в плюс к доллару на торгах пятницы

По состоянию на 13.27 мск курс евро к доллару находился на уровне предыдущего закрытия в 1,0945 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 140,81 иены со 140,28 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 102,21 пункта.

Так, годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам мая замедлилась до 6,1% с 7% месяцем ранее. Показатель совпал с предварительной оценкой.

Важными событиями для валютной пары стали также итоги заседания Европейского центробанка. Так, регулятор ожидаемо повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 4% с 3,75% годовых.