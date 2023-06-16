С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства планируется продлить на 2024 год, заявил президент России Владимир Путин. Россия предупредила о последствиях включения в штрафные списки ФАТФ

Глава государства в пятницу выступает на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.

"Мы уже в разы уменьшили штрафы за нарушение валютного законодательства. Я обращаю внимание — полностью убрали их в случае внешних недружественных действий", — сказал президент, добавив, что мораторий продлят на 2024 год.

Путин также предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным наружениям, которые были допущены в период моратория на штрафы.

"И полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом", — добавил он.