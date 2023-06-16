Мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства продлят на год
Путин: мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства продлят на 2024 год
Читать 1prime.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства планируется продлить на 2024 год, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу выступает на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.
"Мы уже в разы уменьшили штрафы за нарушение валютного законодательства. Я обращаю внимание — полностью убрали их в случае внешних недружественных действий", — сказал президент, добавив, что мораторий продлят на 2024 год.
Путин также предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным наружениям, которые были допущены в период моратория на штрафы.
"И полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом", — добавил он.
https://1prime.ru/Forex/20230616/840853619.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.