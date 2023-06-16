С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Около 90 процентов расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях, заявил президент России Владимир Путин. Россия и Алжир договорились поощрять переход на нацвалюты

Глава государства отметил, что прогресс в использовании нацвалют в расчетах является большой темой.

"Сегодня около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях. Более 80% расчетов с Китаем — в рублях и юанях", — пояснил он.

Кроме того, отметил Путрин, российские власти работают над новыми механизмами трансграничных переводов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.