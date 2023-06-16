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2023
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Путин назвал долю рублей в расчетах с ЕАЭС
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Около 90 процентов расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что прогресс в использовании нацвалют в расчетах... ПРАЙМ, 16.06.2023
валюта, рынки, новости, владимир путин, россия, расчеты в нацвалютах
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Около 90 процентов расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что прогресс в использовании нацвалют в расчетах является большой темой.
"Сегодня около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях. Более 80% расчетов с Китаем — в рублях и юанях", — пояснил он.
Кроме того, отметил Путрин, российские власти работают над новыми механизмами трансграничных переводов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.