С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия не ставила цель дедолларизировать отечественную или мировую экономику, заявил президент страны Владимир Путин на ПМЭФ. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

"У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики, и никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики", — сказал он.

По словам Путина, влияние валюты на экономику зависит от экономического потенциала страны-эмитента.

Глава государства подчеркнул, что США, преследуя сиюминутные цели, подорвали свое могущество.

"Потому что используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, они оправдывают сомнения в надежности американской валюты — и как расчетного инструмента мировой торговли, и как средства накопления резервов", — пояснил он.

Президент добавил, что американский народ сыграл ключевую роль в формировании экономики США.

"Правда, она теперь по паритету покупательной способности уступает китайской экономике… но тем не менее, это великая экономика, это очевидная заслуга американского народа, талантливого, дееспособного. Никто этого не отрицает", — отметил российский лидер.

По его словам, американское руководство злоупотребило тдоверием граждан страны.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.