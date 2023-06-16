С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Резервы мировых стран с крупной экономикой в долларах, а также расчеты, сокращаются, это начало конца, заявил президент России Владимир Путин. Глава Росбанка отметила рост доли юаня в российских внешнеторговых расчетах

Глава государства на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что резервы мировых стран с крупной экономикой в долларах сокращаются, расчеты с американской валютой и евро также снижаются. По его словам, растут доли нацвалют, юаня и арабских валют в расчетах.

Путин подчеркнул, что идеи и проекты создания своих валют в Латинской Америке и на Ближнем Востоке зарождаются "неслучайно".

"Растет доля расчетов в юанях. Если в ведущих арабских странах производители нефти сейчас говорят о том, что они готовы рассчитываться в юанях за нефть. Мы здесь совершенно ни при чем. Если эта тенденция будет набирать обороты и на бирже будут появляться другие биржи по нефти и газу, и расчеты будут производиться не в долларах, то это начало конца для этой валюты", — указал Путин.

Он повторил, что Россия ни при чем в данной ситуации и политические элиты все это "делают своими руками".