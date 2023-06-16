МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ, Иван Таскин. Курс рубля снизился к основным торгуемым иностранным валютам по итогам торгов пятницы, а также по итогам недели в целом на фоне ухудшения макроэкономических показателей, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Цены на газ в Европе в пятницу закрылись падением на 19 процентов

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 39 копеек, до 84,14 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,77 рубля, евро подорожал на 7 копеек, до 91,65 рубля.

Объем торгов юанем составил 120,26 миллиарда рублей против 96,74 миллиарда по доллару и 39,89 миллиарда по евро.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 19.53 мск дорожал на 0,29%, до 75,89 доллара за баррель.

По итогам недели курс доллара повысился на 1,5 рубля, юань — на 21 копейку, а евро — на 2,68 рубля.

РУБЛЬ ОСЛАБ НА МАКРОЭКОНОМИКЕ

"Рубль завершил неделю ослаблением… По итогам пятницы российская валюта пребывала в минусе, хотя к концу недели рублю удалось отыграть некоторую часть позиций относительно минимумов в середине недели, когда курс доллара поднимался выше 85 рублей. В паре с евро наблюдалась несколько иная ситуация: единая европейская валюта росла чуть более сдержанно, чем доллар, но стабильно укреплялась всю неделю, что позволило в пятницу обновить новый максимум с конца апреля текущего года", — говорит Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

По мнению Евгения Линчика из УК "Первая", давление на рубль на этой неделе оказывала возросшая динамика российского импорта, а также повышенные государственные расходы. Помимо этого, негативно на позициях рубля сказались снижение цен на нефть и другие сырьевые ресурсы. Так, нефть марки Brent торговалась вблизи минимумов 2023 года, в том числе на фоне усиления рисков рецессии в мировой экономике.

"Иными словами, ослаблению рубля способствовала разница между снизившимися ценами на нефть и возросшим импортом вкупе с оттоком капитала", — резюмировал Линчик.

ПРОГНОЗЫ

Аналитик "БКС Мир Инвестиций" Денис Буйволов считает, что на следующей неделе поддержку рублю может оказать приближение налогового периода, а также потенциальный рост цен на нефть на фоне начала автомобильного сезона в США, положительно влияющего на спрос. Его прогноз по курсу доллара на предстоящую неделю — диапазон 81,5-84,5 рубля.

"Продажи валюты экспортерами, вероятно, смогут оказать лишь локальную поддержку российской валюте, при этом основные обороты могут пройти непосредственно перед самой уплатой в бюджет 28-го числа. Ожидаем сохранения достаточно волатильного движения курса доллара в диапазоне 82-85 рублей", — говорит Кравченко.

По мнению Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, курсы доллара, евро и юаня в понедельник будут двигаться в диапазонах 82,5-84,5 рубля, 90-92 рублей и 11,3-11,9 рубля соответственно.