МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерег Еврокомиссию (ЕК) от перенаправления выплат по облигациям российского ЦБ для помощи Украине, поскольку это может подорвать доверие к евро как мировой валюте, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Лагард объявила о повышении ставок ЕЦБ в июле

ЕЦБ предупреждает, что использование процентных поступлений от замороженных российских активов подобным образом может побудить другие центробанки "повернуться спиной" к евро, особенно если ЕС предпримет подобное в одностороннем порядке, без поддержки стран G7.

"Это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро,… и диверсификации торговли", — приводит издание слова из проекта служебной записки ЕС, в которой описывается позиция ЕЦБ.

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд 25 мая сообщил, что, по данным на середину мая, страны ЕС в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России.