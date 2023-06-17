В ЕЦБ испугались за евро из-за использования прибыли от российских активов
ЕЦБ: использование прибыли от замороженных активов России может подорвать доверие к евро
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерег Еврокомиссию (ЕК) от перенаправления выплат по облигациям российского ЦБ для помощи Украине, поскольку это может подорвать доверие к евро как мировой валюте, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
ЕЦБ предупреждает, что использование процентных поступлений от замороженных российских активов подобным образом может побудить другие центробанки "повернуться спиной" к евро, особенно если ЕС предпримет подобное в одностороннем порядке, без поддержки стран G7.
"Это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро,… и диверсификации торговли", — приводит издание слова из проекта служебной записки ЕС, в которой описывается позиция ЕЦБ.
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд 25 мая сообщил, что, по данным на середину мая, страны ЕС в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России.
https://1prime.ru/Forex/20230617/840859206.html
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