МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Банк России допускает, что комиссия для магазинов за операции по оплате с использованием цифрового рубля составит не более 0,3%, заявила в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Банк России продал юаней на 3,6 миллиарда рублей

"Мы обсуждаем тему, чтобы по цифровому рублю предусмотреть комиссию для торгово-сервисных предприятий не более, чем 0,3% от операции", — сказала Скоробогатова.

"Это уже на каком-то втором этапе, когда будет более активно пилотироваться цифровой рубль", — пояснила она. Кроме того, по словам Скоробогатовой, банки активно интересуются участием в проекте.

"Как только будет принят закон, мы пойдем в пилот с 13 банками, которые уже протестировали с нами все технические моменты, готовы с нами быстро идти в эту историю. У нас уже сформировался второй пул из 10 банков, которые тоже хотят участвовать в пилоте, и на подходе третья группа из 9, которые раздумывают и тоже в ближайшее время примут решение", — добавила первый зампред ЦБ.

Вместе с тем Скоробогатова заявила, что некоторые банки препятствуют развитию Системы быстрых платежей (СБП) в магазинах, однако ЦБ ведет разъяснительную работу с бизнесом, чтобы магазины понимали свою выгоду от работы с этой системой.

"Мы видим, что есть ряд финансовых игроков, банков, которые препятствуют развитию СБП в торгово-сервисной сети, и мы с такими участниками ведем дискуссии, чтобы наш бизнес реально выбирал лучшее для него", — сказала она.

При этом ЦБ активно работает над внедрением бонусной программы в рамках Системы быстрых платежей.

"Мы сейчас договариваемся, в том числе, с торгово-сервисными предприятиями, чтобы это был, во-первых, существенный кешбэк, и чтобы человек сразу увидел, на первом этапе, в течение одного-двух дней возврат уже средств к нему на счет, а в ближайшее время мы вообще хотим, чтобы это было в онлайне. То есть, вы пойдете в магазин, оплатите СБП, и вам вернется сразу на счет 7 или 10% от покупки — мне кажется, это очень круто", — поделилась планами первый зампред ЦБ.

Кроме того, она добавила, что регулятор не возражает, если участники рынка захотят создать конкурента Системе быстрых платежей.

Также первый зампред регулятора отметила, что Банк России в этом году хочет запустить оплату в магазинах по лицу до определенной суммы, считает, что это будет востребованным.

"Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий", — сказала она в интервью телеканалу РБК, добавив, что в проекте также будет участвовать Национальная система платежных карт (НСПК).

"Это оплата по лицу до определённой суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребованно на небольшие суммы. С точки зрения инноваций это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях", — добавила первый зампред ЦБ.

В то же время, по словам Скоробогатовой, Банк России фиксирует, что в ряде случаев недружественные страны блокируют операции российского бизнеса в криптовалютах.

"Мы видим, как с точки зрения недружественных стран даже платежи в криптовалютах не только стоят на мониторинге, многие платежи блокируются", — сказала Скоробогатова.

Она подчеркнула, что регулятор крайне не хотел бы, чтобы бизнес терял деньги от использования криптовалют, но готов протестировать такой инструмент в рамках эксперимента.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.