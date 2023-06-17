МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. США своими политическими, недружественными действиями подрывают доверие к своей валюте, делают все, чтобы произошел закат эры доллара, дальнейшее его сильное сокращение в международных расчетах станет ударом по американской экономике и финансовой системе, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Доллар растет после заседаний мировых финансовых регуляторов

"Американцы все делают для того, чтобы закат эры доллара произошел. Причем руководитель Минфина США буквально на днях в конгрессе подтвердила, что интерес к доллару резко сократился, и она сама сказала, что это связано, в том числе с политическим фактором. То есть Америка своими политическими, недружественными действиями сама подрывает свое господство, подрывает доверие к доллару", — сказал Аксаков.

"Сокращение доли доллара в международных расчетах — это удар по экономике США и по их финансовой системе, они могут прекратить платить по своим долгам. Таким образом триллионы долларов, которые Америка заняла за рубежом, могут оказаться фантиками, пустышками. И это большой риск, и я уверен, что все это понимают", — добавил он.

Объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов, следует из опубликованной статистической информации американского минфина.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.