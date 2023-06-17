С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. БРИКС и другим объединениям стран лучше иметь коллективную валюту, стабильность которой обеспечивалась бы обязательствами каждой из стран, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Путин отметил сокращение расчетов в долларах

"С моей точки зрения, лучше, конечно, было бы иметь коллективную валюту, которую признавали бы страны, использующие эту коллективную валюту", — ответил он на вопрос, нужны ли вообще мировые валюты в многополярной системе.

"Я все время говорю о том, что банк БРИКС должен такую валюту определить. Каждая из стран должна зафиксировать свои обязательства в определенном объеме для обеспечения стабильности такой валюты. Но пока процесс находится только в стадии дискуссии", — добавил Аксаков.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 июня в 11.00 мск.