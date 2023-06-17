С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а перспективными становятся те, что обеспечены товарными и сырьевыми потоками — как юань и рубль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Костин призвал сломать "долларовую" систему

"Что может прийти на смену доллару и как быстро? Чтобы претендовать на статус новой резервной валюты, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом", — рассказал он, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели ПМЭФ.

"Перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потоками, что дает им вес и ликвидность. Это прежде всего юань, рубль как одна из самых ресурсообеспеченных валют", — добавил он.

Однако, отметил Сечин, в ситуации с рублем есть как минимум две проблемы – это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему.

Доллар же становится проблемой и как резервная валюта, и как инструмент международных расчетов, заявил глава "Роснефти".

"При этом доллар будет еще долго оставаться основным расчетным инструментом и основной резервной валютой в связи с созданной на его основе огромной системой финансовых инструментов и механизмов влияния на цены, курсовую политику и так далее. Да, доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно", — подчеркнул Сечин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.