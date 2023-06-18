С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Создание наднациональной валюты на платформе БРИКС — перспективная и уникальная по своей сути идея, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 министр по интеграции и макроэкномике ЕЭК Сергей Глазьев. БРИКС начал согласовывать возможность расширения объединения

Страны БРИКС, как сообщалось ранее, ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите объединения в этом году в ЮАР.

"Идея заключается в создании системы принципиально новых финансовых отношений, основанных на международном договоре. До сих пор такого в мире не было. Единственная наднациональная валюта, основанная на договоре, — это евро. Но речь в данном случае идет об открытой системе, куда могут присоединиться любые страны, и в которой будет юридически закреплен механизм использования этой валюты в международных расчетах… Это очень перспективная идея", — сообщил Глазьев на полях международного форума.

Министр ЕЭК напомнил, что у России уже есть схожий опыт — переводной рубль, который использовался в рамках СЭВ. Одно сейчас в рамках БРИКС речь идет о модели "международной валюты в цифровом виде, которая была бы основана на корзине национальных валют стран-участников, заинтересованных в этой системе".

По словам Глазьева, сейчас странам БРИКС необходимо создать международную экспертную группу, которая начнет разрабатывать модель новой валюты.

"Думаю, что такая группа может быть создана на базе Банка развития БРИКС, который имеет пул валютных резервов стран блока. Этот пул может стать основой для новой валюты. Россия как страна-председатель БРИКС в будущем году могла бы провести международную конференцию, посвященную учреждению такой валюты", — добавил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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