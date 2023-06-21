МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к евро снижается в среду вечером на фоне выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Биткоин подорожал до 30 тысяч долларов

По состоянию на 19.06 мск курс евро к доллару рос до 1,0953 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0918 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 142,09 иены со 141,45 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 102,37 пункта.

Председатель ФРС США в среду и в четверг выступает в конгрессе. Как отметил Пауэлл, с середины прошлого года инфляция "несколько" замедлилась, однако инфляционное давление остается высоким, а возвращение показателя роста цен до целевых 2% является долгим процессом.

По итогам июньского заседания Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5-5,25%. Пауэлл указал, что это поможет центробанку оценить дополнительную информацию и ее воздействие на денежно-кредитную политику. Тем не менее, практически все члены Комитета по открытым рынкам ФРС считают целесообразным к концу года повысить ставку.

По данным CME Group, около 79% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС США на заседании в июле до 5,25-5,5%.