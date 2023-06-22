МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к юаню: американская валюта к текущему моменту торгуется по 83,85 рубля, китайская – по 11,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик предупредил о новых тяготах рубля на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижался на 13 копеек — до 83,85 рубля, евро — повышался на 7 копеек, до 92,07 рубля, юаня – на 3 копейки, до 11,67 рубля.