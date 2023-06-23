МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 25 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 05.13 мск курс доллара к турецкой лире поднимается на 0,74%, до 25,067 лиры за доллар. Показатель впервые находится выше 25 лир за доллар.
В четверг ЦБ Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. В предыдущий раз турецкий центробанк повышал ключевую ставку в марте 2021 года — до 19% с 17%.
https://1prime.ru/Forex/20230623/840905290.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.