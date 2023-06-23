Фунт дешевеет к доллару в пятницу утром, несмотря на повышение ставки Банка Англии
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается к доллару в пятницу утром, несмотря на повышение ставки Банка Англии, следует из данных торгов. Рынки опасаются, что ужесточение монетарной политики мировых центробанков может негативно повлиять на экономику, говорят эксперты.
По состоянию на 7.42 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2702 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2749 доллара.
В то же время курс евро к доллару снижался до 1,0932 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0957 доллара. Курс доллара к иене опускался до 143,05 иены со 143,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 102,61 пункта.
Днем ранее Банк Англии принял решение повысить базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов вместо ожидавшихся 25 — до 5% с 4,5%. Регулятор также подчеркнул, что готов и дальше повышать ставку в случае усиленного инфляционного давления.
В тот же день ключевые ставки также повысили центробанки Швейцарии (в соответствии с ожиданиями) и Норвегии (выше прогноза). Центробанк Турции увеличил ставку сразу до 15% с 8,5%, что, однако, оказалось ниже ожидавшихся 21%. Неделей ранее ставку поднял Европейский центральный банк, а вот Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку, прервав цикл повышений. При этом на июль рынки закладывают новое повышение ставки ФРС.
"Два повышения ставки (ФРС — ред.) в этом году могут привести к значительной рецессии", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Invesco Кристины Хупер (Kristina Hooper). При этом эксперт указывает, что эффект ужесточения монетарной политики значительно запаздывает.
https://1prime.ru/Forex/20230623/840905993.html