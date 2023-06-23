МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается к доллару в пятницу утром, несмотря на повышение ставки Банка Англии, следует из данных торгов. Рынки опасаются, что ужесточение монетарной политики мировых центробанков может негативно повлиять на экономику, говорят эксперты. "Настоящий позор": бедность британцев довела их до воровства продуктов

По состоянию на 7.42 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2702 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2749 доллара.

В то же время курс евро к доллару снижался до 1,0932 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0957 доллара. Курс доллара к иене опускался до 143,05 иены со 143,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 102,61 пункта.

Днем ранее Банк Англии принял решение повысить базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов вместо ожидавшихся 25 — до 5% с 4,5%. Регулятор также подчеркнул, что готов и дальше повышать ставку в случае усиленного инфляционного давления.

В тот же день ключевые ставки также повысили центробанки Швейцарии (в соответствии с ожиданиями) и Норвегии (выше прогноза). Центробанк Турции увеличил ставку сразу до 15% с 8,5%, что, однако, оказалось ниже ожидавшихся 21%. Неделей ранее ставку поднял Европейский центральный банк, а вот Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку, прервав цикл повышений. При этом на июль рынки закладывают новое повышение ставки ФРС.

"Два повышения ставки (ФРС — ред.) в этом году могут привести к значительной рецессии", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Invesco Кристины Хупер (Kristina Hooper). При этом эксперт указывает, что эффект ужесточения монетарной политики значительно запаздывает.