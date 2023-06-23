МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару после публикации статданных по еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, следует из данных торгов. Не до лирики. Почему Турция не бережет свою валюту

По состоянию на 13.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,0865 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0957 доллара. Курс доллара к иене рос до 143,24 иены со 143,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,6%, до 103,01 пункта.

Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне снизился до 50,3 пункта с 52,8 пункта в мае. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 52,5 пункта.

Кроме того, PMI Германии, по предварительной оценке, снизился до 50,8 пункта с 53,9 пункта в мае. Показатель Франции упал до 47,3 пункта с уровня мая 51,2 пункта, что указывает на спад экономической активности.