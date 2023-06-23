МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару после публикации статданных по еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, следует из данных торгов.

Города мира. Анкара

Не до лирики. Почему Турция не бережет свою валюту

По состоянию на 13.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,0865 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0957 доллара. Курс доллара к иене рос до 143,24 иены со 143,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,6%, до 103,01 пункта.

Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне снизился до 50,3 пункта с 52,8 пункта в мае. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 52,5 пункта.

Кроме того, PMI Германии, по предварительной оценке, снизился до 50,8 пункта с 53,9 пункта в мае. Показатель Франции упал до 47,3 пункта с уровня мая 51,2 пункта, что указывает на спад экономической активности.