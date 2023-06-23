МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу днем опять ушла в минус против доллара и юаня, но растет к евро, отыгрывая соответствующую курсовую динамику Форекса, следует из данных торгов. Набиуллина предостерегла новых инвесторов от самостоятельной торговли

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.55 мск повышался на 23 копейки, до 84,28 рубля, евро терял 33 копейки, до 91,85 рубля, юаня прибавлял 4 копейки, до 11,69 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар торгуется в пятницу в диапазоне: 83,6-84,86 рубля, евро: 90,89-92,39 рубля, юань: 11,57-11,75 рубля.

Объем торгов юанями при этом составлял 92,4 миллиарда рублей против 36,2 миллиарда по евро и 71,4 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,3%, юань – тоже на 0,3%, евро снижался на 0,3%.

РУБЛЬ В ЗОНЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Курс российской валюты в пятницу торгуется с повышенной волатильностью, которая обусловлена подготовкой экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на следующую неделю. Потоки заказов на продажу валюты и перерывы в них толкают курс в разные стороны. Центробанк работает над привлечением дружественных инвесторов

При этом определенную нервозность задает ожидание решения в пятницу по вопросу возможного включения РФ в "серый" или "черный" списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force).

Между тем, новости о том, что новый 11-й пакет санкций ЕС против России официально вступил в силу, был спокойно воспринят игроками российского валютного рынка.

Стоимость нефти к 15.55 мск падала на 1,6%, до 73 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,5% до 102,9 пункта. В сумме внешние сигналы играют против рубля.

ПРОГНОЗЫ

Давление на рубль продолжают оказывать относительно низкие нефтяные цены, наблюдающиеся с середины апреля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Такая конъюнктура сокращает экспортную выручку, что приводит к нехватке иностранной валюты на внутреннем рынке, в том числе из-за восстановившегося импорта. Даже приближение пика налоговых платежей, который приходится на ближайшие понедельник и среду, особо не улучшает ситуацию для рубля", — добавляет он.

Если основные геополитические риски в пятницу не реализуются, курс доллара может вновь опуститься к 83,5 рубля на фоне налогового периода июня, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".