МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ, Иван Таскин. Курс рубля снизился к юаню, евро и доллару, несмотря на продажу иностранной валюты экспортерами для осуществления налоговых выплат на следующей неделе; а по итогам пятидневки отечественная валюта выросла лишь к юаню, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Рубль по итогам торгов укрепился к доллару, но ослаб к евро и юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 65 копеек, до 84,7 рубля, юаня — на 6 копеек, до 11,71 рубля, евро подорожал на 16 копеек, до 92,34 рубля.

Объем торгов юанем составил 108,79 миллиарда рублей против 87,2 миллиарда по доллару и 41,75 миллиарда по евро.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent 19.28 мск дешевел на 0,8%, до 73,5 доллара за баррель.

По итогам недели курс доллара повысился на 56 копеек, евро — на 69 копеек, а юань подешевел на 6 копеек.

РУБЛЬ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ТОЧКУ ОПОРЫ

"В пятницу на российской бирже доллар не только смог удержать позиции выше 84 рублей, но и сумел заметно продвинуться в сторону 85 рублей Во второй половине дня американская валюта поднималась выше 84,8 рубля, что стало дневным максимумом. Впрочем, этого не хватило для повторения июньских пиков, когда доллар преодолевал отметку в 85 рублей", — говорит Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Он также отмечает, что на предстоящей неделе экспортеры должны активизировать продажу валютной выручки в рамках подготовки к налоговым выплатам.

"Однако ряд косвенных факторов свидетельствует в пользу того, что экспортеры уже присутствовали на валютном рынке на текущей неделе. Не исключено, что в начале следующей недели на рынке будут осуществляться уже лишь остаточные продажи валюты, поэтому поддержка рубля окажется не столь заметной", — дополняет он.

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" не видит выраженных поводов как для заметного укрепления, так и для дальнейшего ослабления российской валюты. Он предполагает, что в начале следующей недели рубль может укрепиться на фоне прохождения пика налогового периода. Вместе с тем на отечественную валюту будут оказывать давление снижение нефтяных котировок, усиление доллара на мировых рынках, а также сохранение повышенного спроса импортеров на иностранную валюту.

ПРОГНОЗЫ

По мнению Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, на торгах понедельника доллар будет торговаться в рамках диапазона 83-85 рублей, евро — 91-93 рубля, а юань — 11,3-11,9 рубля.

Буйволов считает, что на следующей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 82-85 рублей.

София Кирсанова из УК "Первая" полагает, что на российскую валюту в среднесрочной перспективе продолжат оказывать давление снижение цен на нефть и другие сырьевые товары вследствие продолжения ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ, а также устойчивый рост российского импорта.