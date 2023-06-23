МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением и символически понизился по итогам недели на фоне дешевеющей нефти, а также ухудшения настроений на мировых рынках, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций снизился на 0,5 процента за основную сессию

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы понизился на 0,74%, до 2795,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,53%, до 1039,99 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, РТС — на 0,71%.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 19.49 мск дешевел на 0,9%, до 73,5 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в конце недели корректировался вниз, индекс Мосбиржи отошел примерно к тем же значениям, с которых начинал торговую пятидневку. Из немногих факторов поддержки можно выделить слабость рубля, сохранявшуюся несмотря на приближение пика налогового периода. Перед выходными с оглядкой на острую геополитику и дешевеющую нефть одни инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, а другие – отложить покупки до начала новой недели. Также участников торгов сдерживала неустойчивость общерыночных настроений", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

София Кирсанов из УК "Первая" также считает, что снижение российского рынка акций было связано с понижением цены на нефть, а также пессимизмом на глобальных рынках, вызванном заявлением главы Федрезерва США Джерома Пауэлла о возможном продолжении ужесточения монетарной политики.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего в пятницу снизились расписки Headhunter (-3,47%), акции "Соллерса" (-2,59%), "Распадской" (-2,19%), "Яндекса" (-2,13%), и акции НМТП (-1,78%).

В лидерах роста — акции "Северстали" (+2,21%), ТМК (+1,29%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,18%), акции ММК (+1,1%) и НЛМК (+0,92%).

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global читает, что бумаги ТМК, вероятно, продолжают отыгрывать ожидаемое повышение внутреннего спроса на продукцию компании.

Расписки VK подорожали на 1,99% на фоне сообщения компании о том, что ее акционеры приняли решение об изменении устава и учредительного договора компании в связи со сменой регистрационного агента и зарегистрированного адреса компании.

ПРОГНОЗЫ

"В начале будущей недели рубль способен продемонстрировать укрепление на пике налоговых платежей, что может оказать некоторое давление на индекс Мосбиржи. Тем не менее, приток реинвестированных дивидендов может позволить индексу Мосбиржи переписать годовые вершины в ближайшей перспективе. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 26 июня – 2725-2835 пунктов", — считает Бахтин.

По мнению Мильчаковой, индекс Мосбиржи на торгах понедельника будет двигаться в диапазоне 2750-2850 пунктов.