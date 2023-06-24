МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту: доллар во многих из них превысил 90 рублей, евро — 100 рублей, следует из анализа РИА Новости данных сайтов и приложений. Доллар на неделе не превысил 85 рублей, устоит ли это сопротивление?

Так, самые высокие курсы предлагает Росбанк: там американскую валюту можно приобрести за 105 рублей, а европейскую — за 115 рублей, а продать — за 76,17 рубля и 82,97 рубля, соответственно. При этом самые выгодные курсы Промсвязьбанке, где за доллар нужно заплатить 84,87 рубля, а за евро — 93,06, Московском кредитном банке — 86 и 93,5 рубля и Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля, соответственно.

В то же время в Газпромбанке можно приобрести доллар за 97,3 рубля, евро — 104,3 рубля, а в Россельхозбанке — за 94,55 и 103,9 рубля, соответственно. Альфа-банк предлагает купить "американца" за 96 рублей, "европейца" — за 106 рублей, а Юникредитбанк — за 95,05 и 102,74 рубля.

В ВТБ американскую валюту можно приобрести за 92,45 рубля, европейскую — за 100,5 рубля. Чуть более скромные курсы в "Открытии", где доллар можно купить за 90 рублей, а евро — за 100 рублей.

В то же время в "Тинькофф" доллар стоит 91,1 рубля, евро — 99,25 рубля, в Совкомбанке — 91,7 и 99,2 рубля, а в Райффайзенбанке — 91,19 и 99,42, соответственно.