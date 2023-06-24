МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российские банки после резкого роста обменных курсов доллара и евро утром в субботу снизили их: теперь большинство предлагает доллар чуть ниже 90 рублей, а евро — немногим ниже 100 рублей, следует из анализа. Финансист объяснила, почему банк может оставить "без денег"

Утром в субботу крупнейшие банки повысили курсы валют — во многих из них американскую валюту можно было приобрести от 90 рублей, а европейскую — от 100 рублей.

Росбанк значительно снизил обменные курсы после повышения: теперь доллар можно купить за 91 рубль, а евро — за 96 рублей. Также поступили в Газпромбанке, где "американца" сейчас можно купить за 88,25 рубля, а "европейца" за 94,1 рубля, и в Россельхозбанке — до 88,5 и 96,8 рубля и Альфа-банке — 88 и 96,6 рубля, соответственно.

Снизили курсы в Совкомбанке — до 89,9 рубля за доллар и 95,9 рубля за евро и в Райффайзенбанке — до 87,5 и 95,5 рубля, соответственно. В "Открытии" на покупку доллара нужно теперь потратить 89,5 рубля, а евро — 95,4 рубля, в "Тинькофф" — 89,85 и 95,8 рубля, соответственно. ВТБ уменьшил курсы до 89,9 рубля за доллар и 98,35 рубля за евро.

В то же время в "Юникредитбанке" оставили курсы без изменения на уровне 95,05 рубля за доллар и 102,74 рубля за евро, в Московском кредитном банке — на уровне 86 и 93,5 рубля, соответственно.

Одновременно в Промсвязьбанке курс доллара увеличился до 90,7 рубля, а евро — 97,7 рубля, а в Сбербанке курс "американца" вырос до 89,84 рубля, а "европейца" — до 95,79 рубля.