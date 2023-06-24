МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Россиянам следует покупать иностранную валюту, когда курс стабилизируется, высказал РИА Новости мнение инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Газпромбанк опроверг повышение курсов валют

Ранее в субботу крупнейшие российские банки подняли цены на инвалюты выше 90 рублей за доллар США и выше 100 рублей за евро. Однако позднее кредитные организации снизили курсы.

По словам Бахтина, в данный момент покупка валюты не оправдана. Он призвал подождать, пока курсы стабилизируются.

"Курс стабилизируется по мере того, как спадет напряженность инфополя и утихнут эмоции", — подчеркнул эксперт.

Инвестстратег также назвал обычным делом рост банковских спредов между курсами продажи и покупки инвалют в условиях геополитической напряженности или рыночной турбулентности. Бахтин отметил, что кредитные организации в такой период закладывают в обменный курс рисковую составляющую.