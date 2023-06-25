МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Сбербанк по-прежнему не отмечает повышенного спроса на иностранную валюту, девять из десяти операций приходится на ее продажу клиентами, говорится в сообщении кредитной организации. Россиянам дали совет о покупке иностранной валюты

Накануне в банке заявили, что ажиотажа на наличные или иностранную валюту в тот момент не наблюдалось.

"Мы по-прежнему не наблюдаем повышенного спроса, а 90% операций клиентов приходится на продажу иностранной валюты", — прокомментировали в банке.