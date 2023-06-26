Мосбиржа: курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 30 марта 2022 года
КУРС ДОЛЛАРА НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 86 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 30 МАРТА 2022 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20230626/840922237.html
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КУРС ДОЛЛАРА НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 86 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 30 МАРТА 2022 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20230626/840922237.html
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