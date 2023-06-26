Мосбиржа: курс юаня поднялся выше 12 рублей впервые с 7 апреля
КУРС ЮАНЯ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 12 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 7 АПРЕЛЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20230626/840922277.html
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КУРС ЮАНЯ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 12 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 7 АПРЕЛЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20230626/840922277.html
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